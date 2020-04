Het leven is saaier zonder wielrennen, dus brengt Hans Bayer zijn boek over de Tour online uit

Zijn debuutroman De afstand was een bescheiden succes. Het verhaal, over een valuta-optiehandelaar die na een kapitale fout in de problemen komt, zou zelfs worden verfilmd. Maar de filmmaatschappij ging failliet en het scenario van Hans Bayer uit Rumpt bleef ongebruikt op de plank liggen.



Dat mocht niet gebeuren met zijn tweede boek Détour. Daarvoor is het simpelweg te goed, vindt Bayer. En zeker nu veel wielerkoersen niet doorgaan, móet het boek volgens de auteur gelezen worden.



U handelt in opties en valuta, maar u bent ook schrijver. Een bijzondere combinatie.

,,Bij een schrijver hebben mensen een heel romantisch beeld, maar er zijn volgens mij legio schrijvers die er een heel ander leven naast hebben. Ik denk dat mensen veelzijdig zijn, denk je niet? W.F. Hermans was hoogleraar geologie. Mijn eerste boek heb ik geschreven in Londen, in de avonduren. Ik werkte overdag heel hard bij de Citybank, maar ik had ook de behoefte met mijn hoofd met iets heel anders bezig te zijn.’’



U werkte in Londen. Hoe komt u van daar terecht in Rumpt?

,,Veel dingen in het leven gebeuren, denk ik, bij toeval. Ik ben opgegroeid in Den Haag. Ik vond dat een vrij saaie stad in die tijd, dus op mijn 17de maakte ik dat ik daar wegkwam. Ik ben gaan reizen en vier jaar later gaan studeren in Rotterdam. Na mijn studie ging ik werken in Londen, maar als student woonde ik in het voorhuis van een boerderij in Rumpt. Het afstuderen daar ging prima. Er was geen afleiding. Ik kon me zonder problemen focussen op mijn studie. Het beeld van dat rustige dorp kwam weer boven toen mijn vrouw in Londen zwanger raakte van ons eerste kind. Rumpt leek mij de ideale plek om onze kinderen groot te brengen. Ik heb mijn vrouw kunnen overtuigen.’’