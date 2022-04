Het mag weer: duizenden uit hun dak bij Festivate

Wonen op het oude voetbal­veld in een Betuws dorp

Van een woning heb je langer plezier dan van een doelpunt. Misschien is de vreugde op het voormalige sportpark De Rietput in Opijnen volgend jaar wel groter dan in de bijna zeventig jaar dat er gevoetbald werd. Dan worden er hoogstwaarschijnlijk enkele tientallen betaalbare tijdelijke huurwoningen op het oude veld opgeleverd.

25 maart