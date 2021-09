Heukelum huldigt ‘groene’ Fabio Jakobsen: ‘Mooi om dit succes in mijn eigen stadje te vieren’

West Betuwe komt niet uit met geld voor vernieuwd gemeente­huis, prijzen aannemers te hoog

21 augustus GELDERMALSEN - Waar critici al voor waarschuwden is gebeurd: de gemeente West Betuwe is er niet in geslaagd om een aannemer te vinden die voor het beschikbare budget het gemeentehuis aan de Kuipershof in Geldermalsen wil verbouwen en uitbreiden. Eerder vielen al drie aannemers af, nu zijn ook de twee laatste buiten beeld.