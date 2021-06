Hier in Asperen komt straks een nieuw bos van zestien voetbalvelden groot (maar dat duurt wel nog even)

ASPEREN - In Asperen verrijst als het aan de provincie Gelderland ligt een klein bos van bijna 8,5 hectare, ruim zestien voetbalvelden. Het is een van de vele bossen die worden geplant in de provincie. Maar laat je wandelschoenen nog maar even staan: geduld is een schone zaak.