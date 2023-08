Hoe de menselijke maat verdwijnt

Jaap viert zijn 105de verjaardag, is al 75 jaar getrouwd met zijn Jeanne, én is al 47 jaar met pensioen: ‘Geluk!’

Jaap Göbel uit Gorinchem viert vandaag zijn 105de verjaardag. En het antwoord op de vraag wat het geheim is van zijn ouderdom is al jaren hetzelfde: ,,Geluk!’’ En dat heeft hij: vooral in de liefde, want hij en zijn Jeanne (94) zijn inmiddels al 75 jaar getrouwd.