Hoe Gerard Schouw als ambassadeur miljoenen euro’s naar de Drechtsteden en Gorinchem wil halen

Superhel­den ontmoeten elkaar op Heroes Made in Asia, in hun zelfge­maakt kostuum

Ze zijn superhelden uit videogames en mangastrips, veel bezoekers komen volledig in stijl naar Heroes Made in Asia. De Evenementenhal in Gorinchem is dit weekeind dé ontmoetingsplaats voor liefhebbers van alles wat met de Aziatische popcultuur te maken heeft.