Hof: 30 maanden cel en tbs voor pianostemmer die dominee neersloeg in Rhenoy

De aanklager had in hoger beroep vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.



B. sloeg op 21 november 2017 uit het niets de dominee in haar eigen kerk neer met vermoedelijk een hamer tijdens een psychose. Zij kwam daardoor in een rolstoel terecht en leverde spraak- en taalvermogens in. Zij is wonder boven wonder niet overleden.