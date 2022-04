Honderden bezoekers genieten van The Passion in Beesd

Tour de Waal na twee jaar afwezig­heid terug: ‘Blij dat we 5 mei weer kunnen beleven’

Twee jaar achter elkaar gooide corona roet in het eten en moesten de inwoners van de dorpen en steden aan weerszijden van de Waal het doen zonder de bevrijdingsactiviteiten van Tour de Waal. Toch is voorzitter Gerard Nieuwenhuis niet in juichstemming: ,,De situatie in Oekraïne houdt ons natuurlijk allemaal bezig.”

8:26