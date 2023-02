Hotel aan de Linge in Kedichem wordt voor een jaar gebruikt als vluchtelingenopvang

Het gaat om de vluchtelingen die van november 2022 tot 1 maart van dit jaar in een noodopvang aan de Nieuwe Rijksweg in Lexmond wonen. In een brief aan de inwoners van Kedichem nodigen burgemeester Sjors Fröhlich en wethouder Joop van Montfoort mensen uit voor een informatieavond. Deze staat voor donderdag 16 februari 19.00 uur in de agenda, de locatie is het hotel aan de Lingedijk 2.