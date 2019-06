Hulpdiensten halen drenkeling uit de Waal bij Hellouw

West Betuwe heeft voldoende plek op begraaf­plaat­sen, tarieven worden gelijkge­trok­ken

7:01 GELDERMALSEN - Als het ruimen van graven waarvoor niet meer betaald wordt, goed ter hand wordt genomen dan hoeven de begraafplaatsen in de gemeente West Betuwe in ieder geval tot 2050 niet meer uitgebreid te worden. De begrafenistarieven in de voormalige gemeente Geldermalsen gaan omhoog, die in Neerijnen en Lingewaal omlaag omdat West Betuwe overal hetzelfde tarief wil hanteren.