Huurwoningen voor middeninkomens in De Plantage opgeleverd

In de meganieuwbouwwijk De Plantage in Meteren zijn vorige week twintig betaalbare en energiezuinige huurwoningen, speciaal voor middeninkomens, opgeleverd. Het is de bedoeling dat er meer huurwoningen worden gebouwd in de wijk die tot dusverre vrijwel uitsluitend koopwoningen telt.

Vanwege de grote vraag naar (sociale) huurwoningen streeft de gemeente West Betuwe nu naar uitbreiding van huurwoningen tot 30 procent van alle nieuwbouw.



Vorige week ontvingen huurders de sleutels van hun nieuwe energiezuinige huurwoning in De Plantage. Deze middenhuurwoningen, tussen de 808 en 1100 euro per maand, worden verhuurd door BPD Woningfonds. Dit is een woningfonds dat bestaat uit duurzame, betaalbare nieuwbouwhuurwoningen bestemd voor huishoudens met een middeninkomen, een doelgroep waarvoor nog niet eerder specifiek in De Plantage werd gebouwd.

Oude vestingstadjes

Wethouder Jacoline Hartman is blij met deze oplevering: ,,We vinden het belangrijk dat de woningen die worden opgeleverd voor minstens 30 procent (sociale) huur zijn en in totaal minstens twee derde betaalbaar zijn. Een mooie aanvulling dus.”

Het gaat om twintig woningen in drie bouwblokken in deelplan De Bastide. Dit is het centrale deel in De Plantage dat is geïnspireerd op de oude vestingstadjes die langs de Linge te vinden zijn. Het gaat om relatief smalle straatjes, pleintjes en een gevarieerd straatbeeld. De architect van deze woningen was Visser en Bouwman uit Rosmalen. De woningen zijn ontwikkeld door BPD Ontwikkeling en gebouwd door De Vree en Sliepen uit Tiel.

Woningbouw is het meest besproken politieke onderwerp in West Betuwe. In totaal wil de gemeente tot 2030 ongeveer 2600 woningen, verdeeld over de 26 dorpen en stadjes, in ontwikkeling brengen. In elke kern is gebouwd, wordt gebouwd of zijn woningen gepland.

