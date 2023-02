Ik laat hem zijn eigen gedachten hebben, zoals ik die van mij heb

De rust in de kamer, de blik van mijn man en zijn langzame manier van uitzoeken, zorgen voor een stil gevoel van gemis in de kamer. Ik zeg niets en laat hem zijn eigen gedachten hebben. Zoals ik die van mij heb.

Hij is er klaar voor

Tijdens de autorit is mijn man stil. Ik vraag hem of hij er zin in heeft of dat hij het moeilijk vindt. ,,Beide” luidt zijn antwoord. Bij binnenkomst is het enthousiasme van de schaakleerling groot en volgt er een net zo enthousiaste les van mijn man.