Illegale sigarettenfabriek opgerold in Acquoy: een ferme tik voor een bloeiende handel

5B: Wadenoijen start voortreffe­lijk dankzij hattrick Boudewijn

20 september WADENOIJEN – Voordat het coronavirus de vorige competitie aan banden had gelegd, ging het moeizaam met de ploeg van Addie Kusters. Bij de openingswedstrijd tegen Maaskantse Boys kan in ieder geval op een goed begin worden teruggekeken. De wedstrijd eindigde in 4-2.