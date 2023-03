Imposant hijswerk bij test tegen hoogwater in Gorinchem

Gorinchem hoeft voorlopig niet bang te zijn voor natte voeten. Een imposante kraan hees donderdag vanaf de Kanselpoortweg schotbalken in de sluis. ,,In de sluisdeuren zitten al wel vloeddeuren die gesloten kunnen worden bij hoogwater. Vandaag hebben we getest met schotbalken, die kunnen worden ingezet als de calamiteit groter wordt dan verwacht’’, legt Renco Mulder uit namens de provincie Zuid-Holland.

De oefening met deze extra bescherming kwam voort uit een overleg tussen het Waterschap Rivierenland en de provincie. Voordat de test kon worden uitgevoerd moesten de loodzware schotbalken eerst van de opslag in Arkel naar Gorinchem worden gebracht. ,,Het gewicht van een volledig vloedschot, dat uit meerdere schotbalken bestaat, is zo’n 70 ton. De totale lengte is 13,90 meter en de hoogte zo’n 3 meter’’, vertelt Mulder.

Tevreden kijkt hij terug op de test. ,,Het was de eerste keer dat dit hier in deze sluis gebeurde. Mogelijk worden de schotbalken voortaan in de buurt opgeslagen, in plaats van in Arkel. Ook bestaat de kans dat we deze test eens in de vijf jaar gaan uitvoeren.’’