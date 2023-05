In West Betuwe bewolkt weer vanochtend

Hoe een zwemplas een bron van frustratie werd: 'Dit is een beetje het TataSteel van Buren’

Opnieuw is er onrust om recreatieplas De Beldert in Zoelen. De huidige ondernemer doet zijn best om alles goed voor elkaar te krijgen, maar omwonenden hebben na 25 jaar overlast de buik vol van muzieklawaai en drukte. ‘Dit is een beetje het TataSteel van Buren geworden.’