In West Betuwe werd 9 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

Zorgen om de Linge door lozing van oppervlak­te­wa­ter uit vervuild gebied bij Spijk

Dreigt het water in de Linge ook vervuild te raken door de lozing van overtollig oppervlaktewater uit een vervuild gebied bij de golfbaan in Spijk? Gorcums raadslid Everdien Hamann wil antwoord op die vraag. ,,Ik vraag me af wat de gevolgen zijn voor de waterkwaliteit in deze rivier.’’