Inbrekers proberen een woning in Asperen binnen te komen, maar die poging mislukt

Interesse voor amateurar­che­o­lo­gie groeit in Rivieren­land: ‘Wij zijn vuiloprui­mers in de natuur’

De vermeende nazi-schat in Ommeren, de ontdekking van een prehistorische grafheuvel in Medel en de publieke opgravingen van afgelopen najaar op het Bleekveld in Tiel: ze hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat de interesse voor archeologie in de regio toeneemt. Dat bleek vandaag ook tijdens een open dag van Archeologisch Centrum Rivierenland (ACR) in Zoelen.