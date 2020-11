Inbrekers rijden met auto winkelpui pizzeria Geldermalsen in, politie zoekt getuigen

Scouting­groe­pen lopen vol, ook in Rivieren­land

1 november TIEL/ GELDERMALSEN/ MAURIK - De scouting loopt vol. Bijna de helft van de scoutinggroepen in Nederland kampt momenteel met een wachtlijst, blijkt uit een recent onderzoek van Scouting Nederland. Ook bij een aantal spelgroepen in Rivierenland is de situatie nijpend, met een tekort aan vrijwilligers als voornaamste reden.