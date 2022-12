Industrieel wonen zonder schuttingen in de uiterwaarden van Beneden-Leeuwen

Streekmuse­um gaat vanwege hoge energieno­ta in winter­slaap en biedt oude stukken aan voor een prikkie

Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren hield zaterdag een schuurverkoop. Overbodige spullen uit de collectie gingen weg voor kleine prijsjes. Een kans voor liefhebbers om een stukje museum in huis te halen. Baron van Brakell is namelijk in winterslaap vanwege de hoge energiekosten.

11 december