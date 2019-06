Ineens mag Julia niet meer paardrijden

Een vrolijk, levenslustig meisje is ze. Een echte doener, gek op paarden. Maar ook een kind dat veel zorg nodig heeft, zegt moeder Jessica de Groot over haar dochter: ze heeft namelijk epilepsie.

Af en toe krijgt ze een grote aanval, maar dagelijks heeft ze tientallen absences, waarbij enkele seconden haar bewustzijn daalt.

Toen Jessica en haar man op zoek gingen naar een plek waar de 10-jarige zorg én ontspanning kon krijgen, kregen ze verschillende keren nul op het rekest. ,Sommige instellingen durfden de verantwoording niet aan.’’

Bij de Hartenhoeve was het meisje wel welkom. Sinds een paar jaar gaat ze er de zaterdagen en vakanties overdag heen. Om te rijden en bezig te zijn met alles wat met paarden te maken heeft. ,,Het is vooral de sfeer. Je mag er zijn wie je bent, de groep is heel gemixt. Mijn dochter vindt er altijd genoeg uitdaging, van tevoren krijgen we te horen wat ze gaan doen.’’

Geen alternatief. ‘Waar moeten we nu heen?’

Quote Is die veiligheid niet van belang voor diegenen die er nog wel heen mogen? Bianca Vermolen Tot een maand geleden, toen het inspectierapport uitkwam. De Hartenhoeve mocht geen nieuwe cliënten opnemen, maar de gevolgen voor bestaande cliënten kunnen ook groot zijn. Cliënten die nog een indicatie hebben, mogen blijven, maar degenen van wie de indicatie afloopt, geen verlenging krijgen. Die moeten naar iets anders op zoek. ,,De gemeente Tiel liet ons op woensdag weten dat onze dochter zaterdag niet meer mocht komen’’, zegt De Groot. ,,Maar de gemeente biedt geen alternatief. Waar moeten we nu heen?’’



Ze is niet de enige met dat probleem. Ook Bianca Vermolen kreeg in juni te horen dat er voor haar 16-jarige dochter Julia geen nieuwe indicatie zou komen. ,,Terwijl ik al sinds februari bezig ben met de verlengingsaanvraag.’’ Haar dochter, die een verstandelijke beperking en autisme heeft, gaat elke week voor een dag of een weekend naar de Hartenhoeve. ,,Het is ontzettend onduidelijk wat er verder gaat gebeuren. Ik hoor verder niets meer van de gemeente Culemborg.’’

Ouders menen ‘te laat te zijn’

Wat ouders steekt, is het gevoel ‘te laat’ te zijn. Vermolen: ,,Als ik de beschikking eerder had gekregen had mijn dochter wel mogen gaan, tot het eind van de indicatie. Dat is zuur. Ze heeft het er geweldig naar haar zin, heeft er haal leven opgebouwd met vrienden.’’

Daarnaast wringt het dat bij een herindicatie wordt gerept over de veiligheid, terwijl kinderen die nog wel een indicatie hebben, wel gewoon mogen gaan. ,,De kinderen die een nieuwe beschikking nodig hebben, krijgen die niet omdat ze niet de juiste kwaliteit van zorg zouden krijgen’’, stelt Vermolen. ,,Maar is die veiligheid niet van belang voor diegenen die er nog wel heen mogen?’’

'Kritiek uit het inspectierapport klopt’

Ron van Dijk is bewoner en mag wel blijven. ,,Het is hier perfect’’, vindt de 47-jarige die sinds enkele jaren cliënt is bij de Hartenhoeve. Hij verwacht nog zeker een jaar nodig te hebben voor zijn behandeling is afgerond en hij op zichzelf kan wonen. ,,En ik heb nog tot volgend jaar een indicatie, maar tegen die tijd is het hier wel opgelost, daar ben ik van overtuigd.’’