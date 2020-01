Inspectie kondigt maatregelen aan bij zorgmanege Hartenhoeve

Positieve verhalen biogas bij Avri Geldermal­sen: maar waarom hier?

7:02 GELDERMALSEN - Is er wel voldoende mestaanbod voor de Zitta biogas-installatie die RE-N wil bouwen op het Avriterrein in Geldermalsen? En hoe zeker is het dat omwonenden er geen last van ondervinden? Het staat nog niet vast dat er medio 2022 een moderne Zitta biogas-installatie op het Avriterrein staat. Er waren dinsdagavond veel vragen, en er was soms wantrouwen, bij raadsleden en betrokken burgers in Geldermalsen.