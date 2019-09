Is het een peer? Is het een appel? Het is de Papple!

BLOG De les van Varik: koester je eigen stad of dorp

29 september Vorige week heb ik, tot mijn spijt, iets heel moois gemist. Pas achteraf hoorde ik dat heel Varik was uitgelopen om de intocht van hun winnende corsowagen te vieren. Met gejuich, brandende vuurkorven en mensen die elkaar in de armen vielen en waarbij sommigen zelfs een traantje wegpinkten. Waarin een klein dorp groot kan zijn, Asterix woont vast in Varik.