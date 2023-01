Jamie maakt mensen zelfverzekerder met hairextensions: ‘Hielp mij ook toen ik ziek was’

Wie haalde AED uit kast en liet het verregenen in een steegje? ‘Zo'n apparaat kan levens red­den!’

Een omwonende trof vrijdagochtend een opengemaakte aed-kast aan in de wijk Hagestein in Vijfheerenlanden. De bijbehorende aed lag op de grond in een steegje te verregenen, schrijft de politie van Vijfheerenlanden op Instagram. ,,Zo‘n apparaat kan levens redden!”

30 december