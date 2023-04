Jan en Marinus ‘kachelen’ Buiten de Waterpoort: ‘Jij op een hogeschool gezeten? Ja, op het dak zeker?’

MET VIDEO Eindelijk een oplossing voor de stroompro­ble­men in de Betuwe en dat is goed nieuws voor bedrijven

Een puik staaltje elektrotechniek is in gebruik genomen: het compleet nieuwe transformatorstation Oosterhout - pal naast bedrijventerrein Park15 - zorgt voor meer stroom in de Betuwe en het Waalspronggebied.