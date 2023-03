Jan helpt boeren die diep in de put zitten: ‘Wat heeft het leven nog voor zin als ik mijn boerderij verlies?’

Glasvezel in de polder: de aanleg gaat traag, maar het internet is razendsnel

GAMEREN/ZALTBOMMEL - Alle adressen in de dunbevolkte polders van de Bommelerwaard, tot in de verste uithoeken aan toe, hebben straks supersnel glasvezelinternet. Cadeautje van de gemeenten. Maar waarom is dit unieke netwerk nog steeds niet klaar?