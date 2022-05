Jeugd in Beesd smacht naar nieuwbouw: ‘Ik zie heel wat leeftijdsgenoten ons dorp verlaten, helaas’

De plannen voor woningbouw in Beesd zijn nog vaag, maar toch puilde de grote zaal in 't Klokhuis deze week uit. Minstens 250 Beesdenaren, onder wie veel jongeren, wilden wel weten welke bouwplannen de gemeente voor hen in petto heeft. Want al bijna twintig jaar is er vrijwel niets gebouwd in het dorp, dat het inwonertal scherp zag terugvallen, van 3900 naar 3200.