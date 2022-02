Jongen aangehouden na ‘dreigende situatie’ op terrein van kermisexploitant in Rumpt

De ellende houdt niet op voor dieren­parkje De Paay: alle vogels de hokken in

BEESD - De hekken waren net weer een weekje geopend voor publiek bij het uilen- en dierenparkje de Paay in Beesd, dankzij de coronaversoepelingen. Maar nu is het de vogelgriepuitbraak in Vuren die De Paay parten speelt. ,,We zijn onze vogels aan het vangen”, zegt een bedroefde eigenaar Roger van Leeuwen. ,,Maar bezoekers blijven welkom hoor. Zet je dat er wel bij alsjeblieft?”

3 februari