Jongen raakt ernstig gewond bij steekpartij in Asperen, politie houdt 14-jarige ‘met bebloed shirt’ aan

Later meldde de politie via Twitter dat er sprake was van een steekpartij. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie stuurde kort na het aantreffen van het slachtoffer een Burgernetmelding uit waarin werd opgeroepen uit te kijken naar de 14-jarige. Een goed uur na de oproep werd hij door de politie ergens anders gevonden.

Mogelijk bebloed shirt

In haar oproep om uit te kijken naar de 14-jarige was de politie expliciet. ,,Het gaat om een jongeman met lichte huidskleur, wit shirt, korte broek en hij liep richting Asperen. Zijn shirt is mogelijk bebloed’’, liet de politie weten. Die jongen is na een zoektocht rond 19.00 uur gevonden door de politie.



Wat de toedracht is van de eventuele steekpartij is, is nog niet bekend.