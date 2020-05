Jongen raakt gewond na val van muurtje in uiterwaarden bij Ophemert

Zorgen in West Betuwe na afslach­ting schapen in Culemborg en Beesd: ‘Wolf hoort niet in Nederland’

3 mei De wolf hoort niet in Nederland en de gemeente West Betuwe moet bij de provincie Gelderland aandringen op maatregelen. Dat stelt de CDA-fractie in West Betuwe. ,,Een wolf slacht schapen gewoon af. Een moordpartij. Er is gewoon geen ruimte in Nederland voor de wolf.”