Joost M, verdachte gezinsmoord Geldermalsen, zit nog vast in Duitsland, stond internationaal gesignaleerd

Een woordvoerder van de Nederlandse politie bevestigt dat M. nog in Duitsland vast zit. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden bij Paderborn in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Nederlandse politie kan bij een verdachte die vermoedelijk op de vlucht is, contact leggen met buurlanden of zelfs vliegtuigmaatschappijen, legt de woordvoerder uit.

Auto en kenteken gedeeld

In de zaak Geldermalsen is ervoor gekozen de hulp van het publiek in te roepen door een auto en kenteken te delen waar mensen naar konden uitkijken. Ook heeft de politie M. internationaal laten signaleren, wat betekent dat onder meer politiediensten in het buitenland kunnen zien dat iemand in Nederland wordt gezocht. M. is inmiddels voorgeleid aan een Duitse rechtbank.



Op basis van een Europees aanhoudingsbevel kan een verdachte vast blijven zitten tot hij kan worden overgeleverd aan Nederland. ,,Verdachten worden tot aan de grens gebracht en vanaf daar kan de KMAR (Koninklijke Marechaussee, red.) of leden van het onderzoeksteam de verdachte overnemen”, zegt een politiewoordvoerder over hoe een verdachte Nederland weer binnenkomt.



Wanneer M. naar Nederland wordt overgebracht, is nog niet duidelijk.