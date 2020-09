Jurre is 9 jaar en heeft nu al zijn eigen bloemenhandel

Molenlan­den: Vervuiling golfbaan Spijk geen gevaar voor waterkwali­teit van de Linge bij Arkel

16 augustus SPIJK - De waterkwaliteit van de Linge in Molenlanden, bijvoorbeeld in Arkel, is niet in gevaar door de vervuiling van de golfbaan in Spijk. Dat stelt het college van Molenlanden, nadat zowel uit Gorinchem als Molenlanden bezorgde vragen kwamen.