Kamer stemt ‘stilzwijgend’ voor komst omstreden radar in Herwijnen: ‘Wat heeft democratie nog voor zin?’

CDA-raadslid Ad van Krieken (West Betuwe) komt woorden te kort. Vorig jaar diende zijn partij nog een voorstel in om de komst van de defensieradar naar zijn dorp Herwijnen te blokkeren. Een motie waar een meerderheid van de Tweede Kamer mee instemde. Maar donderdag, toen het onderwerp wederom op de agenda stond, was het juist zijn partij die de snor in de Kamer drukte.