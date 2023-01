Kan de Linge Enspijk vanaf 2030 verwarmen? ‘We geloven steeds meer dat het kan’

Traumaheli­kop­ter opgeroepen voor automobi­list die water inrijdt in Herwijnen

Een automobilist is gisteravond laat met zijn auto ondersteboven in een sloot in Herwijnen terecht gekomen. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit voor het incident. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

7:31