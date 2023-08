Kassa! Clubkas van Unitas met 11.000 euro gespekt na hattrick van Medhanie Habtemariam in bekerduel

De Ontmoeting Muzikale duizend­poot ‘Antonio’ wil anoniem als Mask Label beroemd worden en andere muzikanten helpen

Midden in een graanveld op het landgoed Mariënwaerdt in Beesd, staat een man met roze kleding aan en een blauwe ukelele in z’n hand voor een camera te zingen. Wie dit is? Het liefst wil deze 26-jarige Leerdammer anoniem blijven. ,,Noem me maar Antonio’’, zegt hij met een glimlach, verwijzend naar zijn tweede naam.