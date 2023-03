Kasteel Palmesteyn herrijst in oude glorie

Zeven Deilse kastelen in een boek voor kinderen, getekend door kinderen: ‘Bleef heel lang Word-document op computer’

Minstens zeven kastelen telde Deil in een ver verleden. Jeroen Wijngaard, geboren in Enspijk en opgegroeid in Deil, kent de verhalen over deze inmiddels verdwenen bouwsels al sinds zijn jeugd. Hij schreef er een kinderboek over, dat werd geïllustreerd door de plaatselijke jeugd.