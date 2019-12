Kasteelheer of -vrouwe? Grijp uw kans in Neerijnen

Branden op straat, dat wil de burgemees­ter niet in aanloop naar de jaarwisse­ling

11 december WAARDENBURG - Uitgerekend op de dag dat burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe ouders in Waardenburg aanspoorde om in aanloop naar de jaarwisseling hun kinderen in de gaten te houden, ging midden in het dorp een aanhanger vol autobanden in vlammen op.