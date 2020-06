Kermisfamilie zit thuis met tientallen stilstaande attracties: ‘Alleen in de oorlog was er geen kermis’

Zorgen om naderende fruitteelt Betuwe nu oogsten ‘corona­proof’ moet gebeuren

11 juni WEST BETUWE - Fruittelers zitten in een onwerkbare situatie als ze niet snel geholpen worden bij het vinden van extra woonruimte voor seizoensarbeiders. Dat stelt de VVD-fractie in West Betuwe. ‘Een vierpersoonskamer is uitgesloten, er is meer ruimte nodig.’