Kevin Nikolov: goede (basisplaats) en slechte (zware blessure) tijden bij Unitas

Kentalis voor doven en slechtho­ren­den blij met nieuw schoolge­bouw, maar ook met de nieuwe buren

ZALTBOMMEL/SINT-MICHIELSGESTEL - Kentalis is met hun middelbare school voor doven en slechthorenden neergestreken in Zaltbommel. Dinsdag is het nieuwe gebouw in gebruik genomen, op een campus met andere scholen. De bedoeling is: zoveel mogelijk interactie met leeftijdgenoten die wel kunnen horen.