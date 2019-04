Kijk mee hoe live een betonnen plaat van 600.000 kilo in het spoor wordt geschoven in Tricht

video Auto klapt op muur en richt ravage aan in voortuin van woning in Tricht

20 april TRICHT - Een automobilist heeft zaterdagavond een grote ravage aangericht in een voortuin van een woning in Tricht. De bestuurder van de wagen raakte vlak voor de bebouwde kom in de richting van Buurmalsen de macht over het stuur kwijt en kwam in de tuin terecht.