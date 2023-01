Kinderen vergapen zich aan kamelen en ongeschminkte koningen, ‘Mooi hè papa’

Mammoet gaat ten onder aan ongedierte, er komen kolen en gas voor terug bij De Oersprong

Natuurhistorisch museum de Oersprong in Waardenburg ondergaat een metamorfose. De wolharige ‘mammoet’ die de muur sierde, is aangevreten door ongedierte. In de plaats daarvan komt een expositie over kolen- en gaswinning. ,,Heel actueel”, zegt voorzitter Hans Piek uit Buurmalsen.

6 januari