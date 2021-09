Klassen alweer in quarantaine: direct na vakantie krijgen basisscholen te maken met coronabesmettingen

MerwedeLin­ge­lijn verliest bijna de helft van zijn reizigers, maar ze komen mondjes­maat terug

13 augustus De MerwedeLingelijn is bijna de helft van zijn reizigers verloren. Op de twaalf stations van de lijn tussen Dordrecht en Geldermalsen stapten dit jaar in de periode april-juni gemiddeld elke werkdag een kleine 11.500 passagiers in en uit. In dezelfde periode in twee jaar geleden maakten een dikke 22.000 reizigers van de trein gebruik.