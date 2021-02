Kleindochter boos over uitblijven excuses van man die opa (87) doodreed: ‘Ik vraag de hoogst mogelijke straf’

Ook CDA wil ophelde­ring over radar Herwijnen

31 januari De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil weten of demissionair staatssecretaris Barbara Visser nog met alternatieve locaties komt voor de geplande militaire radar in Herwijnen. In navolging van de PVV, SP en PvdA heeft Kamerlid Martijn van Helvert daar vrijdag vragen over gesteld. Visser heeft nog niet gereageerd.