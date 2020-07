Kleine pruimen dit jaar in de Betuwe maar voor de smaak maakt dat niet uit

Stroomhuis heropent, maar wacht op Italiaanse lift

26 juli NEERIJNEN - Er is goed nieuws in onzekere coronatijden te melden vanuit het Stroomhuis in Neerijnen. De expositieruimte gaat deze week weer open. En begin september dan weliswaar weer even dicht, maar dat is omdat dan de langverwachte lift geplaatst wordt.