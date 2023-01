Klimaatberekeningen: ruimte nodig voor berging 36 miljoen kuub regenwater voor ‘droge voeten’ in Den Bosch

Schatzoe­kers vinden nog geen spoor van ‘nazischat’ in Ommeren, zaterdag waagt erkende speurder een poging

Het is een komen en gaan van schatzoekers in en rond landhuis Den Eng in Ommeren. Allemaal op zoek naar de (vermeende) ‘nazischat’, die daar sinds 1944 of 1945 begraven zou liggen. Zaterdag waagt een erkende zoeker een poging, die in dezelfde omgeving zes jaar geleden al een Romeinse muntschat naar boven haalde.

5 januari