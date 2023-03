Klimaatexpo: Mensen aan het denken zetten met van rode klei gebakken dieren

HOE IS HET NU MET? Gevluchte Syrische Bashar, die vanuit noodopvang Oekraïners hielp, heeft nu zelf ook een huis: ‘Eindelijk’

De uit Syrië gevluchte Bashar Mahfoud (32) hielp vorig jaar woningen gereedmaken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zelf woonde hij toen nog in de noodopvang voor asielzoekers in het Gorcumse belastingkantoor. Maar in een jaar tijd veranderde alles voor hem. ,,Eindelijk heb ik hier mijn eigen plekje.”