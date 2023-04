Koffie, taart en bonbons van de gemeente: Gorcumse mevrouw Kanekens blaast maar liefst 106 kaarsjes uit

Voor mevrouw Kanekens uit Gorinchem was 7 april met recht goede vrijdag. Ze mocht die dag namelijk haar verjaardagskaarsjes uitblazen. Gelukkig in spreekwoordelijke zin, want het waren er maar liefst 106.