Koninklijke Erepenning voor 75-jarig ASH ofwel Algemene Sportvereniging Hellouw

De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen en stichtingen die minimaal vijftig jaar bestaan. Een uitreiking is alleen bij het 50-jarige jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij.

Grote inzet van vrijwilligers

ASH telt ongeveer 350 leden en ging in de jaren dertig van de vorige eeuw door het leven als Blauwwit, naar de kleuren in het logo. In 1946 ging voetbalvereniging ASH officieel van start. De vereniging is niet meer weg te denken in de kleine maar hechte gemeenschap van Hellouw.



De jubilerende club drijft al sinds mensenheugenis op vrijwilligers. En doet dat nog steeds. In de jaren zestig bouwden de leden zelf een clubgebouw. In het begin van de jaren tachtig breidden zij het gebouw uit met twee extra kleedkamers, een scheidsrechterruimte, een massagekamer en een bestuurskamer. Ook kwam er een kantine met bar en keuken.