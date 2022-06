Koninklijke Erepenning voor voetbalclubs ASH e Haaften

Hun sportparken liggen een kilometer of vier van elkaar verwijderd. Dat van ASH in Hellouw en dat van Haaften in het gelijknamige dorp. Dit weekeinde ontvingen beide voetbalclubs een Koninklijke Erepenning.

Locoburgemeester Rutger Stappershoef van West Betuwe reikte vrijdag de onderscheiding uit ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ASH. Een dag later toog burgemeester Servaas Stoop naar Haaften om hetzelfde te doen bij het 100-jarige Haaften.

De Koninklijke Erepenning is een Nederlandse onderscheiding voor verenigingen en stichtingen die minimaal vijftig jaar bestaan. Een uitreiking is alleen bij het 50-jarige jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij.

Allebei een andere naam

ASH telt ongeveer 350 leden en ging in de jaren dertig van de vorige eeuw door het leven als Blauwwit, naar de kleuren in het logo. In 1946 ging voetbalvereniging ASH officieel van start. De vereniging is niet meer weg te denken in de kleine maar hechte gemeenschap van Hellouw.

Haaften begon in 1921 onder de naam NAS (Na Arbeid Sport). De voetballers speelden toen in de uiterwaarden langs de Waal op De Kerkenwaard. Vanaf 1967 zijn alle activiteiten op het huidige sportcomplex Elzenbos. De clubnaam veranderde in de jaren zestig/zeventig van NAS in Voetbalvereniging Haaften. Het eeuwfeest was vorig jaar, maar corona haalde een streep door alle feestelijkheden.

Vrijwilligers

ASH en Haaften drijven al sinds mensenheugenis op vrijwilligers. En doen dat nog steeds. In de jaren zestig bouwden de leden ASH zelf een clubgebouw. In het begin van de jaren tachtig breidden zij het gebouw uit met twee extra kleedkamers, een scheidsrechterruimte, een massagekamer en een bestuurskamer. Ook kwam er een kantine met bar en keuken.

In de jaren zestig van de vorige eeuw stroopten maar liefst tweehonderd vrijwilligers van Haaften de mouwen op om sportcomplex Elzenbos te bouwen. Zowel bij ASH als Haaften verzorgen vrijwilligers ook de trainingen, maken schoon, doen kantinediensten en nog veel meer.

Zowel in Hellouw als in Haaften (en Tuil) vormt de voetbalclub de verbinding tussen de inwoners. Het is ook een centrale ontmoetingsplek.