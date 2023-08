Krijgt Meta 2500 jaar na haar dood een beeld in Meteren?

Blauwalg bij recreatie­plas Strand van Maurik én zwemzone bij vakantie­park: ‘Zwem niet door groenblau­we laag heen’

Bij recreatieplas Strand van Maurik en de zwemzone bij vakantiepark Het Eiland van Maurik - allebei ten noorden van de gelijknamige Burense plaats - is het wederom opletten voor badgasten: er is blauwalg in het water gevonden.