Krimpende wereld van modeltreintjes raakt icoon kwijt: Hans (77) doet zijn winkeldeur dicht

Zelfs op een grijze dinsdagmorgen, wanneer de marktkramen in Geldermalsen het straatbeeld bepalen, is er aanloop bij de winkel van Hans Scheffer.



Een moeder oriënteert zich met haar zoon op de aanschaf van een eerste setje, een vrouw komt voor een paar schroefjes en een echtpaar schaft voor zo’n 40 euro rails aan.



En dan telkens weer die vraag: goh, stopt u ermee? ‘Ja’, zegt Hans Scheffer dan, ‘maar als je nu bestelt kan ik nog tot volgend jaar leveren’. Dan is het klaar. Althans, de winkel. Want aan de treinen is hij verslingerd geraakt. En dat had ie nooit gedacht.



Heeft u de treinenhobby al van jongs af aan?

,,Nee, tot mijn 42ste had ik er niets mee. Toen vond mijn vrouw dat ik te veel werkte. Ze zei: waarom neem je niet dezelfde hobby als je broer? Die was al lang bezig met modeltreinen. Ik ben eens gaan kijken en dacht: het kan weinig kwaad. Voordat ik er erg in had, had ze me een catalogus gegeven en een startersdoos.



Die eerste set was van Märklin, die kon je nog bij V&D kopen. Voor mijn vrouw was het een voordeel dat ik weer vaker thuis was. Ook dat interim management later vergde veel tijd.’’